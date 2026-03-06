SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wegen Behandlung

Cristiano Ronaldo reist jetzt doch nach Spanien

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 März, 2026 15:42
Die Verletzung von Cristiano Ronaldo, die sich dieser am vergangenen Samstag zugezogen hat, ist gravierender als zunächst angenommen. Der Portugiese reist nun doch von Saudi-Arabien nach Spanien.

Dies bestätigt Al-Nassrs Trainer Jorge Jesus auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen NEOM. Begleitet von seinem persönlichen Physiotherapeuten macht sich Ronaldo auf nach Madrid, wo er die Reha nach seiner Muskelverletzung fortsetzt.

Bereits zu Beginn dieser Woche wurde spekuliert, dass Ronaldo mit seiner Familie nach Madrid gereist ist, da sein Privatjet die entsprechende Reise antrat. Grund dafür waren die kriegerischen Aktivitäten im Nahen Osten, die auch vor Saudi-Arabien nicht Halt machten. Der 41-Jährige war da allerdings noch nicht an Bord. Mit etwas Verspätung erfolgt die Reise des Superstars nun doch noch.

