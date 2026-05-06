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In den Fussstapfen des Vaters

Cristiano Ronaldo Junior könnte schon in Kürze zu Real Madrid wechseln

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 16:06
Cristiano Ronaldo Junior könnte schon in Kürze zu Real Madrid wechseln

Der erst 15-jährige Nachwuchsstürmer Cristiano Ronaldo spielt zurzeit wie sein Vater bei Al-Nassr in Saudi-Arabien. Real Madrid möchte den jungen Stürmer aber unter Vertrag nehmen.

Mit Ronaldo haben die Madrilenen sehr positive Erfahrungen gemacht: Cristiano Ronaldo (Senior) spielte zwischen 2009 und 2018 für Real und feierte grosse Erfolge. Während dieser Zeit gewannen die Königlichen unter anderem vier Champions League-Titel.

Nun beschäftigen sich die Madrilenen laut «Globo» wieder mit einem Ronaldo. Dieses Mal ist es der Sohn, der aktuell für die U17 von Al-Nassr aufläuft und auch schon in der portugiesischen Nachwuchsnationalmannschaft zum Zug kommt.

Der Youngster spielt vorwiegend auf dem linken Flügel. Eine lange Zeit favorisierte Position seines Vaters. Al-Nassr möchte CR7 Junior eigentlich lieber nicht abgeben. Vielmehr träumt man bei den Saudis davon, beide Ronaldos schon bald in einer Mannschaft gemeinsam auflaufen zu lassen. Dies ist auch ein Traum des inzwischen 41-jährigen Vaters.

Ob es bis zu dessen Karriereende, mit dem er in zwei bis drei Jahren rechnet, noch so weit kommt, wird sich zeigen.

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