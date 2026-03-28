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Überzeugt noch

Besiktas lockt: Sadio Mané in die Türkei?

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 März, 2026 17:29
Besiktas lockt: Sadio Mané in die Türkei?

Sadio Mané bietet sich offenbar die Möglichkeit, einen Wechsel in die Türkei vorzunehmen. Von dort soll Besiktas locken.

Sadio Mané (33) könnte seinen Lebensmittelpunkt im Sommer noch mal verlagern. Verschiedenen türkischen Medienberichten zufolge hat Besiktas Interesse an einem ablösefreien Transfer.

Dieser würde vonstatten gehen, sollte Mané seinen bei Al-Nassr auslaufenden Vertrag nicht verlängern. In der Wüste spielt der schnelle Angreifer bereits seit 2023 – und überzeugt dort noch immer. In der laufenden Saison kommt er auf 17 direkte Torbeteiligungen in 26 Spielen.

Und auch bei der Nationalmannschaft ist er immer noch ein extrem wichtiger Spieler. Mané hatte als Führungsspieler und mit zwei Toren sowie zwei Vorlagen Anteil daran, dass der Senegal den Afrika-Cup gewonnen hat. Dieser wurde am Ende allerdings Marokko zugeschrieben.

Noch scheint jedoch nicht festzustehen, ob Mané bei Al-Nassr einen neuen Vertrag bekommen wird. Für den Fall seines Ausscheidens bringt sich Besiktas wohl schon mal in Stellung.

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