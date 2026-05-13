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Kein Erfolg mit Rekurs

Die Liga verweigert einem Challenge League-Klub die Lizenz endgültig

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 10:12
Die Liga verweigert einem Challenge League-Klub die Lizenz endgültig

Die AC Bellinzona erhält für die kommende Saison definitiv keine Lizenz von der Swiss Football League.

Die Tessiner hatten diese in erster Instanz bereits nicht erhalten. Wie die Liga am Mittwoch mitteilt, konnte der Verein das Dossier vor der Rekursinstanz nicht so verbessern, dass sich an dieser Entscheidung etwas ändert. Die AC Bellinzona ist sportlich am Montagabend ohnehin aus der Challenge League abgestiegen. Somit erübrigt sich ein Verbleib in der Swiss Football League endgültig.

Die Tessiner müssten demnach in der nächsten Saison regulär in der Promotion League antreten. Allerdings gibt es weiterhin grosse finanzielle Fragezeichen rund um die Zukunft des Vereins.

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