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Keeper greift daneben

Unglaubliches Eigentor verhindert vorzeitigen Al-Nassr-Meistertitel für Ronaldo

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 09:38
Unglaubliches Eigentor verhindert vorzeitigen Al-Nassr-Meistertitel für Ronaldo

Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo hat den vorzeitigen Meistertitel durch ein spätes Eigentor gegen Verfolger Al-Hilal in der 98. Minute verpasst. Grund dafür war ein unglaubliches Eigentor.

Al-Nassr-Keeper Bento lenkt einen Einwurf ins eigene Tor ab. Dabei wird er noch von einem eigenen Mitspieler angerempelt. Cristiano Ronaldo sitzt zu diesem Zeitpunkt auf der Ersatzbank und ist noch Minuten nach Abpfiff am Boden zerstört.

Verloren ist für Al-Nassr indes noch nicht. Der Vorsprung auf Rekordmeister Al-Hilal, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt bei noch einem ausstehenden Saisonspiel für Al-Nassr fünf Punkte. Den Titel kann Ronaldos Team in der kommenden Woche gegen Damac perfekt machen.

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