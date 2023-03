Cristiano Ronaldo macht dreiste Aussage über saudische Liga

Cristiano Ronaldo vollzog nach seinem Frust-Aus bei Manchester United im vergangenen Jahr einen spektakulären Wechsel in die saudische Liga zu Al Nassr. Der 38-Jährige stellt nun eine gewagte Behauptung auf.

Die saudische Liga wird in Europa, wo die besten Spieler der Welt engagiert sind, bislang eigentlich kaum beachtet. Dem wird nach Aussage von Ronaldo nicht mehr lange so sein. Während seines Aufenthalts bei der portugiesischen Nationalmannschaft behauptet CR7, dass er in «einer starken Liga» spiele: «Ich werde nicht lügen: Das ist nicht die Premier League. Aber sie haben gute Mannschaften, es ist ausgeglichen, die arabischen Spieler sind gut, die ausländischen bringen Qualität.»

Die Zukunftsperspektiven sei ausserordentlich gut: «Wenn sie diesen Plan weiterverfolgt, wird sie in fünf oder sechs Jahren möglicherweise die viert- oder fünftstärkste Liga der Welt sein.»

Erst einmal fokussiert sich der Superstar nun auf seine Aufgaben mit Portugal, wo er gegen Liechtenstein mit seinem 197. Länderspiel zum Rekordnationalspieler aufsteigen kann.

