Trainiert Pep Guardiola bald Cristiano Ronaldo?

Pep Guardiola scheidet bei Manchester City aus – nun gibt es schon Gerüchte über seine Zukunft. Der Klub von Cristiano Ronaldo hat offenbar eine Anfrage gestellt.

Manchester City hat am Freitag den Abgang von Pep Guardiola offiziell bekanntgegeben, ein Jahr vor Ablauf der Zusammenarbeit hat sich der katalanische Startrainer dazu entschieden, den Klub vorzeitig zu verlassen. Doch wie geht es nun weiter?

Josep Maria Orobitg, Guardiolas Berater, bestätigt gegenüber dem Medienunternehmen «Okaz» einen Anruf von Al-Nassr aus Saudi-Arabien: «Vor anderthalb Monaten gab es Kontakt, aber nur Kontakt – keine Zusagen oder schriftlichen Angebote.» Angeblich soll Al-Nassr Guardiola ein jährliches Salär von 130 Millionen Euro angeboten haben. «So viel Geld ist es nicht», dementiert Orobitg.

Trainiert Guardiola also bald Cristiano Ronaldo? Wohl eher nicht. Im Moment habe nämlich «niemand wirklich eine Chance, Guardiola zu verpflichten», meint sein Berater Orobitg.

Gerüchten zufolge wird sich Guardiola nach seiner zehnjährigen Tätigkeit bei ManCity erst mal eine Auszeit von einem Jahr nehmen, um dann wieder mit neuen Kräften durchstarten zu können.