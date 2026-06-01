Sportdirektor Michael Wagner wirft bei Austria Wien bereits hin

Sportdirektor Michael Wagner verlässt Austria Wien mit sofortiger Wirkung.

Der 50-Jährige hatte den Posten erst im November des vergangenen Jahres angetreten und zieht nun bereits weiter. Austria-Präsident Kurt Gollowitzer sagt dazu: «Wir bedauern die Entscheidung von Michi Wagner sehr, da er die Austria sowohl fachlich als auch menschlich bereichert hat. Mit seiner Bestellung zum Sportdirektor im November 2025 haben wir bewusst unseren strategischen Weg gestärkt, der einen klaren Fokus auf die Förderung und Entwicklung junger Spieler legt. In den vergangenen Monaten konnten dabei bereits zahlreiche positive Impulse gesetzt werden. Diesen eingeschlagenen Kurs werden wir konsequent weiterverfolgen. Gleichzeitig respektieren wir die Entscheidung von Michi Wagner und danken ihm für seinen wertvollen Einsatz im Sinne des Vereins. Michi Wagner ist der Austria seit vielen Jahren eng verbunden. Als verdienstvoller Austrianer und Vereinslegende wird er bei uns jederzeit herzlich willkommen sein. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.»

Wagner begründet seinen Abgang wie folgt: «Als ich im November gefragt wurde, ob ich die Austria in einer schwierigen Phase unterstützen kann, habe ich diese Aufgabe gerne übernommen. Innerhalb kurzer Zeit ist es uns gelungen, wichtige Strukturen zu schaffen und erste entscheidende Schritte zu setzen. Gemeinsam mit der gesamten sportlichen Führung konnten in den vergangenen Wochen und Monaten wichtige Weichen für die Zukunft des Vereins gestellt werden. Dazu zählen unter anderem der Transfer von Ifeanyi Ndukwe zu Liverpool sowie die vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Sanel Šaljić und Vasilije Marković. Da sich die Rahmenbedingungen seit meiner Bestellung zum Sportdirektor geändert haben, habe ich mich dazu entschlossen, meine Tätigkeit als Sportdirektor zu beenden. Ich werde der Austria weiterhin eng verbunden bleiben und wünsche dem Klub alles Gute auf seinem weiteren Weg.»