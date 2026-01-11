FC Basel legt Ösi-Juwel Angebot vor

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
11 Januar, 2026
Der FC Basel scheint sich konkret für ein Ösi-Juwel zu interessieren, das aber auch bei anderen Klub gefragt ist. Eine Entscheidung ist noch offen.

Vasilije Markovic befindet sich offenbar konkret im Visier des FC Basel. Das Portal «90Minuten.at» berichtet, dass die Bebbi dem Youngster von Austria Wien ein Angebot vorgelegt haben. Der FC Lugano und Como aus der Serie A sollen ebenfalls mit Offerten vorstellig geworden sein.

Markovic arbeitet gerade an seinem Übergang vom Jugend- in den Erwachsenenfussball. Die nächsten Schritte müssen daher wohlüberlegt sein, weshalb eine Entscheidung über seine Zukunft zum aktuellen Zeitpunkt aussteht.

Das Angebot der Austria an Markovic ist demnach finanziell das beste, das sie je einem Jugendspieler in diesem Alter vorgelegt hat. Ein Zeichen der Wertschätzung.

Markovic gilt im benachbarten Österreich als eines der grossen Talente. Bei der U17-Weltmeisterschaft spielte er ein überragendes Turnier, gehörte dort zu den wichtigsten Kräften und verlor den Final am Ende nur knapp mit 0:1 gegen Portugal.

