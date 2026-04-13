Auch Xamax trennt sich zum Saisonende von seinem Trainer

Im Schweizer Profifussball kommt es zu einem weiteren Trainerwechsel: Neuchâtel Xamax wird den auslaufenden Vertrag von Anthony Braizat nicht mehr verlängern.

Dies kommunizieren die Neuenburger am Montagnachmittag. Braizat übt den Trainerposten beim Challenge League-Klub seit Weihnachten 2024 aus. Über diese Saison hinaus bleibt der Franzose jedoch nicht an der Seitenlinie des Vereins. Weshalb es zur Trennung kommt, teilt der Verein öffentlich nicht mit.

Zurzeit belegt Xamax in der Tabelle den 5. Platz. Braizat hat in 45 Spielen 14 Siege, 8 Unentschieden und 23 Niederlagen eingefahren. Diese mässige sportliche Bilanz dürfte einer der gewichtigen Gründe für die Trennung sein.

Zur Nachfolge machen die Neuenburger noch keine Angaben.