Rechtsverteidiger Léo Seydoux hält seinem Challenge League-Klub die Treue

Rechtsverteidiger Léo Seydoux bleibt Challenge Ligist Neuchâtel Xamax mindestens eine weitere Saison erhalten.

Der 28-Jährige und die Neuenburger haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis mindestens Juni 2027 verständigt. Seydoux hat nach seinem Wechsel aus den Niederlanden zu Xamax im vergangenen Sommer sofort einen Stammplatz erobert. In 28 Pflichtspielen hat er einen Treffer und drei Assists markiert.

«Ich bin sehr glücklich mein Abenteuer hier auf der Maladière fortzusetzen und weiterhin die Farben Rot und Schwarz zu tragen», lässt sich Seydoux bei der Vertragsunterschrift zitieren.