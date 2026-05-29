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Auch Sportdirektor Frederic Massara hat die AS Roma verlassen

Autor: | Publiziert: 29 Mai, 2026 17:45
Auch Sportdirektor Frederic Massara hat die AS Roma verlassen

Nach Vereinsberater Claudio Ranieri verlässt auch Sportdirektor Frederic Massara die AS Roma.

Der 57-jährige Italiener war bei den Giallorossi nur ein Jahr im Amt, obwohl sein Vertrag eigentlich noch bis 2028 lief. Massara harmonierte aber laut italienischen Medienberichten, wie im Übrigen auch Ranieri, nicht sehr gut mit Romas Cheftrainer Gian Piero Gasperini. Am Trainer hält der Klub fest. Berater und Sportdirektor mussten nun hingegen gehen.

Auf der Webseite der Römer heisst es, dass die Vertragsauflösung im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt ist.

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