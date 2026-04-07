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Fehlende Resultate

Gian Piero Gasperini droht bei der AS Roma der Rauswurf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 7 April, 2026 10:50
Gian Piero Gasperini droht bei der AS Roma der Rauswurf

Trainer Gian Piero Gasperini gerät bei der AS Roma bereits in seiner ersten Saison massiv unter Druck. Es droht sogar die Entlassung.

Nach der 2:5-Niederlage bei Inter Mailand sind die Giallorossi auf den 6. Tabellenplatz abgerutscht. Der Klub peilt eigentlich die Champions League-Qualifikation an, wurde nach drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen nun aber von Juventus und Como überholt. Laut «Gazzetta dello Sport» und «Il Messaggero» könnte Gasperini bereits nach einer Saison rausgeworfen werden – abhängig von den Resultaten in den kommenden Spielen und der Schlussplatzierung.

Eigentlich steht der 68-Jährige bis 2028 unter Vertrag. Nach insgesamt neun Jahren bei Atalanta strebte er letzten Sommer eine Luftveränderung an und tätigte diese auch. So richtig erfolgreich läuft es für ihn in Rom jedoch bislang nicht.

Auch an der Spielerfront könnte es beim Serie A-Klub zu Veränderungen kommen. Die bereits initiierten Vertragsgespräche mit Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Paulo Dybala, Zeki Celik und Stephan El Shaarawy sind derzeit allesamt auf Eis gelegt. Die Klubverantwortlichen sind auch mit den Leistungen einiger Führungsspieler und Topverdiener nicht wirklich zufrieden.

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