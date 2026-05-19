Entscheidung gefallen: Baumann verliert Platz als Nummer eins

Jetzt ist offenbar die Entscheidung gefallen: Julian Nagelsmann plant bei der WM 2026 offenbar wieder mit Manuel Neuer als Nummer eins im deutschen Tor.

Wie die «Bild» berichtet, soll der Bundestrainer Oliver Baumann bereits persönlich informiert haben, dass der Keeper von der TSG 1899 Hoffenheim seinen Stammplatz verlieren wird. Besonders bitter: Baumann hatte die komplette WM-Qualifikation bestritten und galt zuletzt als klare Nummer eins im DFB-Team.

Trotzdem soll der 35-Jährige professionell reagiert und Nagelsmann zugesichert haben, der Nationalmannschaft weiterhin zur Verfügung zu stehen. Offiziell will der Bundestrainer seinen WM-Kader am Donnerstag bekanntgeben.

Allerdings gibt es rund um Neuer erneut Sorgen. Der Keeper des FC Bayern München musste zuletzt wegen Problemen an der linken Wade ausgewechselt werden. An der Säbener Straße absolvierte der 40-Jährige deshalb nur individuelle Behandlungen und fehlte auf dem Trainingsplatz.

Immerhin: Nach aktuellen Informationen soll keine schwere strukturelle Verletzung vorliegen. Ein Einsatz im DFB-Pokalfinale gegen VfB Stuttgart wäre damit theoretisch möglich. Für Neuer wäre die Rückkehr ins DFB-Tor ein echtes Comeback. Der Weltmeister von 2014 hatte seine Nationalmannschaftskarriere eigentlich bereits im August 2024 beendet.