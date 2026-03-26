SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Klarheit im Abwehrzentrale

Julian Nagelsmann hat bereits 5 Fixstarter gegen die Schweizer Nati bestimmt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 22:54
Julian Nagelsmann hat bereits 5 Fixstarter gegen die Schweizer Nati bestimmt

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat am Tag vor dem Testspiel gegen die Schweiz bereits mehreren Spielern eine Startelfgarantie gegeben.

Auf der Pressekonferenz hat der 38-Jährige die halbe Startelf ausgeplaudert. Er bestätigte, dass Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah zunächst das Innenverteidiger-Duo bilden werden. Rückkehrer Antonio Rüdiger ist erst einmal aussen vor, wird aber wohl im Laufe der Partie ins Spiel kommen.

Ebenfalls in der Startelf stehen im Mittelfeldzentrum Leon Goretzka und Angelo Stiller, der erst nachnominiert wurde, den Nagelsmann aber gleich von Beginn weg sehen will. Dasselbe trifft auch auf Kai Havertz zu, der wegen Verletzungen seit November 2024 nicht mehr für die DFB-Elf spielte. «Er war lange Zeit nicht dabei, deshalb wollen wir ihm Spielzeit geben. Außerdem muss er wieder in unseren Rhythmus finden», sagt der Bundestrainer zu dieser Personalie.

Die übrigen Positionen liess Nagelsmann erst einmal offen. Im Tor ist jedoch mit dem Einsatz der aktuellen Nummer 1 Oliver Baumann zu rechnen. Ausserdem wird Kapitän Joshua Kimmich hinten rechts agieren, wo ihn der Coach mangels Alternativen auch für die WM einplant. Die formstarken Serge Gnabry, Deniz Undav und Florian Wirtz könnten ebenfalls Nominationen für die Startelf erhalten.

Im Laufe der Partie wird sich das Gesicht der beiden Mannschaften indes massiv verändern. Neuerdings können in Testspielen sämtliche Spieler ausgewechselt werden.

Mehr Dazu
Xhaka & Neuling treffen

Schweizer Nati macht Riesen-Schritt Richtung WM
Starke Saison

Exklusiv: Thun-Goalie Niklas Steffen im Visier der Schweizer Nati
Künftig für Kamerun

Ex-YB-Junior Ryan Fosso glänzt in Österreich und vollzieht Nationenwechsel
HSV-Legionär

Miro Muheim über WM-Teilnahme: «Ein riesiger Traum»
Fällt aus

Torjäger Alessandro Vogt verpasst wegen Verletzung 1. Nati-Aufgebot
Mehr entdecken
Klarheit im Abwehrzentrale

Julian Nagelsmann hat bereits 5 Fixstarter gegen die Schweizer Nati bestimmt

26.03.2026 - 22:54
Keine Teilung

Der SFV kassiert alle Einnahmen aus Testspiel der Nati gegen Deutschland

26.03.2026 - 17:39
Auf Nebenplatz

Die Frauen-Nati trainiert beim Letzigrund öffentlich

25.03.2026 - 14:32
Nach überstandener Verletzung

Murat Yakin gibt Granit Xhaka Pausen

24.03.2026 - 12:12
Ugrinic-Ausfall

Noah Okafor ist jetzt doch schon bei der Nati dabei

23.03.2026 - 12:09
Wegen Ausfällen

Julian Nagelsmann nominiert für Spiel gegen Schweiz zwei Stuttgarter nach

23.03.2026 - 11:48
Ungewohnte Farbe

Schweizer Nati hat neues Auswärtstrikot, das im Dunkeln leuchtet

20.03.2026 - 09:16
Nicolas spielt eine Rolle

Yakin bestätigt, dass er einen 18-jähriger Brasil-Schweizer auf dem Schirm hat

19.03.2026 - 17:11
7 Neulinge dabei

Alex Frei beruft ersten U21-Nati-Kader und holt Basler Shootingstar

19.03.2026 - 12:36
Wäre dabei gewesen

Nati-Coach Murat Yakin verrät genau, wie er mit Noah Okafor für die WM plant

19.03.2026 - 12:13