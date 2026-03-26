Julian Nagelsmann hat bereits 5 Fixstarter gegen die Schweizer Nati bestimmt

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat am Tag vor dem Testspiel gegen die Schweiz bereits mehreren Spielern eine Startelfgarantie gegeben.

Auf der Pressekonferenz hat der 38-Jährige die halbe Startelf ausgeplaudert. Er bestätigte, dass Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah zunächst das Innenverteidiger-Duo bilden werden. Rückkehrer Antonio Rüdiger ist erst einmal aussen vor, wird aber wohl im Laufe der Partie ins Spiel kommen.

Ebenfalls in der Startelf stehen im Mittelfeldzentrum Leon Goretzka und Angelo Stiller, der erst nachnominiert wurde, den Nagelsmann aber gleich von Beginn weg sehen will. Dasselbe trifft auch auf Kai Havertz zu, der wegen Verletzungen seit November 2024 nicht mehr für die DFB-Elf spielte. «Er war lange Zeit nicht dabei, deshalb wollen wir ihm Spielzeit geben. Außerdem muss er wieder in unseren Rhythmus finden», sagt der Bundestrainer zu dieser Personalie.

Die übrigen Positionen liess Nagelsmann erst einmal offen. Im Tor ist jedoch mit dem Einsatz der aktuellen Nummer 1 Oliver Baumann zu rechnen. Ausserdem wird Kapitän Joshua Kimmich hinten rechts agieren, wo ihn der Coach mangels Alternativen auch für die WM einplant. Die formstarken Serge Gnabry, Deniz Undav und Florian Wirtz könnten ebenfalls Nominationen für die Startelf erhalten.

Im Laufe der Partie wird sich das Gesicht der beiden Mannschaften indes massiv verändern. Neuerdings können in Testspielen sämtliche Spieler ausgewechselt werden.