Neue Formation

ManUtd-Coach Amorim würde für Semenyo das taktische System anpassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 17:08
ManUtd-Coach Amorim würde für Semenyo das taktische System anpassen

Der ghanaische Flügelstürmer Antoine Semenyo steht bei Manchester United ganz oben auf der Wunschliste. Wechselt der 25-Jährige tatsächlich zu den Red Devils, würden diese sogar das gesamte System anpassen.

Bislang wird ManUtd-Coach Ruben Amorim jeweils als taktisch unflexibel portraitiert. Dies trifft aber nicht wirklich zu. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wäre er bereit, das bislang praktizierte 3-4-2-1-System anzupassen, falls Semenyo nach Manchester wechselt. Dieser ist ein klassischer Flügelstürmer und kommt in Bournemouth meist auf dem linken Flügel zum Zug. Diese Position gibt es bei den Red Devils aktuell nicht 1:1. Amorim würde für den Topstürmer, der in dieser Saison bereits bei acht Ligatreffern steht, aber definitiv eine Rolle und Position in seinem System finden.

Ob, wann und vor allem wohin Semenyo wechselt, ist weiterhin ungewiss. ManUtd ist nur einer von mehreren englischen Topklubs, die sich für die Dienste des Nationalspielers interessieren. Zu ihnen gehören etwa ManCity, Liverpool und Tottenham. Der Angreifer verfügt über eine Ausstiegsklausel, die aktuell bei rund 70 Mio. Euro liegen soll. Im kommenden Sommer sinkt sie auf 55 Millionen.

