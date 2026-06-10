SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Unterschrift erfolgt

Tottenham verpflichtet Senesi als neue Nummer 5

Autor: | Publiziert: 10 Juni, 2026 18:41
Tottenham verpflichtet Senesi als neue Nummer 5

Tottenham verstärkt seine Defensive mit dem argentinischen Abwehrspieler Marcos Senesi.

Der 29-jährige Innenverteidiger verlässt Bournemouth nach insgesamt vier Jahren und schliesst sich ablösefrei den Spurs an. Dort unterzeichnet Senesi einen langfristigen Vertrag.

«Es ist ein ganz besonderes Gefühl, Spieler von Tottenham Hotspur zu sein. Vom ersten Moment an hat der Verein gezeigt, warum er mich haben möchte und wie sehr man sich wünscht, dass ich Teil dessen werde, was dort gerade aufgebaut wird. Es ist eine spannende Sache, und ich kann es kaum erwarten, daran mitzuwirken», sagt Senesi anlässlich seiner Unterschrift.

Zu den Interessenten zählten zwischenzeitlich auch Liverpool, Juventus und Borussia Dortmund. Die Entscheidung des Verteidigers fiel aber zu Gunsten der Spurs aus.

Mehr Dazu
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Überzählig

ManCity-Stürmer Omar Marmoush wird wegen Semenyo Galatasaray angeboten
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Kontaktaufnahme

Ein Premier League-Klub will mit Serhou Guirassy einen Umbruch einleiten
Aktuell vereinslos

Nachfolger von Pep Guardiola: Manchester City hat einen Favoriten
Mehr entdecken
Unterschrift erfolgt

Tottenham verpflichtet Senesi als neue Nummer 5

10.06.2026 - 18:41
Verhandlungen gescheitert

Ex-BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wechselt nicht zu Tottenham

10.06.2026 - 15:47
Kühner Plan

Tottenham will Juve-Verteidiger Bremer – Vicario im Tausch?

9.06.2026 - 12:55
Stürmer könnte zurückkehren

Randal Kolo Muani ist sehr offen für Juve-Rückkehr

8.06.2026 - 15:57
Kroatischer Verteidiger

Spurs-Coach De Zerbi plant nicht mit Luka Vušković

6.06.2026 - 14:53
Wechsel perfekt

Die Spurs schnappen sich eine Liverpool-Legende

5.06.2026 - 14:21
Mega-Angebot

Tottenham macht Eintracht-Profi zur Priorität

31.05.2026 - 11:50
Forbes-Rangliste

Real Madrid ist zum 5. Mal in Folge der wertvollste Fussballklub der Welt

29.05.2026 - 13:34
Tauziehen beginnt

Portugiesischer Klub grätscht bei João Palhinha dazwischen

29.05.2026 - 09:56
Klare Ansage

Bayern-Leihgabe Palhinha will unbedingt bei Tottenham bleiben

26.05.2026 - 13:40