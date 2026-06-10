Tottenham verpflichtet Senesi als neue Nummer 5

Tottenham verstärkt seine Defensive mit dem argentinischen Abwehrspieler Marcos Senesi.

Der 29-jährige Innenverteidiger verlässt Bournemouth nach insgesamt vier Jahren und schliesst sich ablösefrei den Spurs an. Dort unterzeichnet Senesi einen langfristigen Vertrag.

«Es ist ein ganz besonderes Gefühl, Spieler von Tottenham Hotspur zu sein. Vom ersten Moment an hat der Verein gezeigt, warum er mich haben möchte und wie sehr man sich wünscht, dass ich Teil dessen werde, was dort gerade aufgebaut wird. Es ist eine spannende Sache, und ich kann es kaum erwarten, daran mitzuwirken», sagt Senesi anlässlich seiner Unterschrift.

Zu den Interessenten zählten zwischenzeitlich auch Liverpool, Juventus und Borussia Dortmund. Die Entscheidung des Verteidigers fiel aber zu Gunsten der Spurs aus.