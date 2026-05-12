Real-Präsident Florentino Perez setzt kurzfristige Spezial-Pressekonferenz an

Florentino Perez hat etwas zu verkünden: Deshalb setzt er am Dienstagabend mit minimaler Vorlaufzeit eine kurzfristige Pressekonferenz an.

Um 18 Uhr wird er im Presseraum auf dem Trainingsgelände zur Presse sprechen. Vorher findet eine Vorstandssitzung statt. Worüber Perez genau sprechen wird, teilen die Madrilenen vorab nicht mit.

Möglicherweise geht es um die Trainersuche: Am Dienstagnachmittag berichten spanische Journalisten, dass sich José Mourinho in den finalen Verhandlungen über eine Rückkehr zu den Königlichen befindet.

Zuletzt herrschte rund um Real viel Chaos: Im Training kam es zu heftigen Auseinandersetzungen beispielsweise zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni.