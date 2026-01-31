Stürmersuche: Juventus Turin könnte sensationelle Rückkehr vollziehen

Juventus Turin tut sich bei der Suche nach einem neuen Stürmer weiterhin schwer. In Italien wird nun über eine spektakuläre Rückkehraktion berichtet.

Juventus Turin läuft bei der Suche nach einem neuen Stürmer die Zeit davon. Der Name Randal Kolo Muani tauchte kürzlich wieder am Turiner Horizont auf, die Spurs lehnen einen Wechsel allerdings ab.

Gemäss «Bianconera News» bleibt Kolo Muani zunächst die erste Wahl, der Deal gestaltet sich aber extrem kompliziert. Manchester Uniteds Joshua Zirkzee wird als Plan B genannt, Fenerbahçes Jhon Durán findet als möglicher Transferkandidat ebenfalls Erwähnung.

Aber es wird noch einen Schritt weitergegangen: Der Meldung zufolge besteht die Möglichkeit auf eine Reunion mit Álvaro Morata. Das wäre eine sensationelle Rückkehr. Morata spielte bereits zwischen 2020 und 2022 auf Leihbasis und von 2014 bis 2016 für Juve.

Eine Morata-Rückkehr ist bisher aber wohl nicht mehr als eine wilde Idee. Zumal sich auch hier die Umsetzung eines Deal alles andere als einfach gestalten würde. Morata ist inklusive Kaufpflicht bis Ende Saison von Milan an Como verliehen. Dort sitzt er aber nur auf der Bank und fällt seit Wochen verletzt aus.