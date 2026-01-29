SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Spurs lehnen vorzeitige Rückkehr von Kolo Muani zu Juve ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 17:50
Juventus möchte für den Rest der Saison wieder auf den französischen Stürmer Randal Kolo Muani zählen. Ob der Plan umgesetzt werden kann, ist jedoch fraglich.

Die Turiner haben Kolo Muanis Stammklub Paris St. Germain und auch Tottenham über das Vorhaben informiert. Zunächst müssten die Spurs einem vorzeitigen Abgang des 27-jährigen Angreifers zustimmen. Genau dies wollen sie laut «Sky Sports» jedoch nicht tun. Kolo Muani spielt in den Planungen der Londoner weiterhin eine wichtige Rolle. Der Leihvertrag des Stürmers läuft bis Saisonende.

Juve steckt noch nicht auf. Die Zeit drängt nun. Das Transferfenster in Italien endet am kommenden Montag. Die Gemengenlage ist äusserst kompliziert, da Kolo Muani vertraglich noch bis 2028 an PSG gebunden ist, wo Trainer Luis Enrique aber auch künftig nicht mehr auf ihn zählt.

In der laufenden Saison sind ihm für Tottenham lediglich drei Tore und drei Assists in 24 Spielen geglückt. Er spielt bereits die Rückrunde der vergangenen Saison für Juventus. Die Verhandlungen über einen Verbleib in Turin sind dann aber gescheitert.

