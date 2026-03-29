Belgisches Talent kann sich vor Anfragen kaum retten

Nathan De Cat entwickelt sich zu einem der begehrtesten Talente Europas. Der 17-jährige Mittelfeldspieler von RSC Anderlecht steht laut Berichten bei mehreren internationalen Klubs auf dem Zettel – darunter Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Aston Villa, der AC Milan und Brighton & Hove Albion.

Besonders konkret scheint das Interesse des FC Bayern München zu sein. Demnach wären die Münchner bereit, rund 38 Millionen Euro für das belgische Nachwuchstalent zu investieren. Anderlecht fordert aktuell eine Ablöse im Bereich von 30 bis 35 Millionen Euro, nachdem ein Angebot von Brighton über mehr als 20 Millionen Euro bereits im Februar abgelehnt worden war.

De Cat steht noch bis 2027 bei Anderlecht unter Vertrag und konnte sich in dieser Saison bereits regelmäßig auf höchstem Niveau präsentieren. In 29 Einsätzen in der Jupiler Pro League gelangen ihm zwei Tore und vier Vorlagen. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 25 Millionen Euro geschätzt.