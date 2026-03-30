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Fünfjahresvertrag

Tottenham macht Roberto De Zerbi Mega-Offerte mit Premier League-Spitzensalär

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 12:45
Tottenham macht Roberto De Zerbi Mega-Offerte mit Premier League-Spitzensalär

Tottenham kämpft erbittert um die Unterschrift von Roberto De Zerbi. Der 46-jährige Italiener könnte zu einem der bestbezahlten Premier League-Trainer der Geschichte werden.

Nach Informationen von «The Athletic» winkt De Zerbi ein lukrativer Fünfjahresvertrag bei den Londonern. Eigentlich hatte der frühere Marseille- und Brighton-Coach zunächst verlauten lassen, dass er für ein Engagement bei den Spurs zurzeit nicht zur Verfügung steht und erst einmal abwarten will, ob der Verein die Klasse halten kann.

Nach der am Sonntag vollzogenen Trennung von Igor Tudor braucht Tottenham allerdings sofort einen neuen Trainer. Und De Zerbi ist der absolute Wunschkandidat. Auch Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Gespräche stattfinden.

Schon in Kürze wird Tottenham seine Lösung für die Trainerbank präsentieren. Die Hoffnungen im Klub sind gross, dass es De Zerbi wird.

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