Vergeblich

Olympique Marseille hat es bei Xabi Alonso versucht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 18:45
Olympique Marseille hat es bei Xabi Alonso versucht

Olympique Marseille hat nach der Trennung von Ex-Coach Roberto De Zerbi einen Versuch bei Xabi Alonso gewagt, ist allerdings abgeblitzt.

Der Spanier, der sein Amt bei Real Madrid zu Beginn dieses Jahres niedergelegt hatte, sagte den Südfranzosen nach der Anfrage laut «RMC» direkt ab. Alonso hat vor allem auch deshalb keine Lust, da im Verein zurzeit chaotische Zustände herrschen: Es tobt ein Machtkampf zwischen Präsident Pablo Longoria und Sportchef Mehdi Benatia.

Statt Alonso wird bei OM an der Seitenlinie wohl in Kürze Habib Beye übernehmen, der zuletzt noch Stade Rennes coachte und die Ligue 1 bestens kennt.

Alonso seinerseits wird wohl auf Angebote im Sommer warten. Sein Ex-Klub Liverpool wird immer wieder als potentieller nächster Arbeitgeber des Ex-Profis gehandelt.

