SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für kein Geld der Welt

Uli Hoeness schliesst 200 Mio. Euro-Verkauf von Olise explizit aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 17:19
Uli Hoeness schliesst 200 Mio. Euro-Verkauf von Olise explizit aus

Der FC Bayern bestreitet seine Zukunft definitiv mit Michael Olise. Selbst wahnsinnige Summen würden den deutschen Rekordmeister nicht ins Wanken bringen, wie Ehrenpräsident Uli Hoeness auf einer öffentlichen Veranstaltung sagt.

Der 74-Jährige wird auf dem KI-Festival «data:unplugged» in Münster auf die jüngsten Gerüchte angesprochen, wonach Liverpool eine Summe von bis zu 200 Mio. Euro für Olise investieren könnte. Selbst dies beeindruckt Hoeness aber nicht im Geringsten. «Falls das stimmt – ich glaube nicht, dass es stimmt -, aber Liverpool hat ja in diesem Jahr 500 Millionen ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Also wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen», sagt der frühere Vorstandsboss lapidar.

Für Hoeness geht es darum, die besten Spieler für die Bayern auflaufen zu lassen und nicht darum, möglichst viel Geld einzunehmen: «Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben viele Millionen Fans auf der ganzen Welt, und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fussball spielen.»

Acuh Real Madrid soll sich intensiv mit Olise beschäftigen. Der amtierende Bayern-Präsident Jan-Christian Dreesen hat sich zuletzt ebenfalls zur Personalie geäussert. Er ist überzeugt, dass der französische Topstürmer auch gar nicht weg will: «Wir spielen um Titel, und das ist das Wichtigste für solche Ausnahmespieler. Da gibt es nicht so viele Vereine, und wir sind sicherlich einer derjenigen, die das können. Deswegen bin ich total sicher, dass Michael weiss, was er an uns hat.»

Vorläufig ist der Angreifer bis 2029 an den deutschen Rekordmeister gebunden. In der aktuellen Saison sind ihm in 39 Spielen bereits wieder 16 Treffer und 27 Assists gelungen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
Mehr entdecken
Für kein Geld der Welt

Uli Hoeness schliesst 200 Mio. Euro-Verkauf von Olise explizit aus

26.03.2026 - 17:19
Mit seiner Entscheidung

Manuel Neuer lässt sich sehr viel Zeit

26.03.2026 - 13:47
Klarstellung

Max Eberl macht unmissverständliche Olise-Ansage, die alle Bayern-Fans freut

25.03.2026 - 12:35
Klare Message

Berater von Michael Olise senden Botschaft an den FC Liverpool

24.03.2026 - 17:55
Im Fokus

Für Alphonso Davies beisst ein Premier League-Klub an

24.03.2026 - 11:24
Bis 2030

Die Bayern statten Supertalent Daiber mit grossem Vertrag aus

23.03.2026 - 14:46
Erblin Osmani

Der Kosovo krallt sich wohl ein grosses Bayern-Talent

23.03.2026 - 14:38
Einzigartiger Look

Michael Olise rückt in Frankreich auf ganz spezielle Art und Weise ein

23.03.2026 - 12:51
Über 160 Millionen Euro

Real Madrid jagt Olise – Bayern hat klare Schmerzgrenze

22.03.2026 - 15:50
Jetzt bei Arsenal

David Raya stand kurz vor Wechsel zum FC Bayern

21.03.2026 - 09:58