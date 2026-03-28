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ManCity-Zukunft von Phil Foden wohl entschieden

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 März, 2026 11:20
ManCity-Zukunft von Phil Foden wohl entschieden

Phil Foden gehört bei ManCity nicht mehr zu den unumstrittenen Stammkräften. Dieser Umstand hat wohl eine Trennung zur Folge.

Phil Foden (25) wird seine Zelte bei Manchester City nach dieser Saison wohl abbrechen. «Football Insider» zufolge scheint die Tendenz eher in Richtung Abschied zu gehen. Foden ist überhaupt nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten.

Und sollten die stockenden Verhandlungen bezüglich einer Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags nicht voranschreiten, wäre ein Verkauf noch in diesem Sommer sowieso die wahrscheinlichste Option.

Real Madrid soll ein Weltrekord-Angebot für Foden erwägen, hat sich dazu allerdings noch nicht offiziell positioniert. Die Spur an die Concha Espina führt wohl eher ins Nirwana.

Trainer Pep Guardiola hat Foden in vier seiner letzten fünf Einsätze in allen Wettbewerben auf die Bank gesetzt, was die Spekulationen über seine Zukunft weiter anheizt.

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