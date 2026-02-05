Real Madrid erwägt Weltrekord-Angebot für Phil Foden

Real Madrid denkt über eine Verpflichtung von ManCity-Stürmer Phil Foden nach.

Der 25-jährige Engländer hat die Verantwortlichen der Madrilenen bei diversen Direktduellen schon mehrfach beeindruckt. «Sportsboom» berichtet nun, dass die Real-Bosse Foden sogar als letztes Puzzlestück für die Offensive der Königlichen erachten. Der 25-jährige Nationalspieler ist noch bis 2027 an City gebunden.

Im Raum steht ein Weltrekord-Angebot in Höhe von mehr als 200 Mio. Euro. Aktuell liegt der Rekord weiterhin bei Neymar, für den PSG einst 222 Mio. Euro zahlte.

Real hat in den vergangenen Jahren zwar eher auf jüngere und entwicklungsfähige Spieler gesetzt. Punktuell sind Mega-Angebote nun aber wieder möglich. Dank dem neuen Santiago Bernabeu stehen den Spaniern so viele Mittel zur Verfügung wie noch nie.

Bei City dürfte man in der Personalie Foden indes auf Widerstand stossen: Der Premier Ligist denkt aktuell sogar darüber nach, dem Offensivspezialisten einen Vertrag auf Lebenszeit anzubieten, der diesem ein Wochensalär von bis zu 400’000 Pfund einbringen könnte.