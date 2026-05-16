«99,9 Prozent»: José Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid

Real Madrid und José Mourinho werden wohl zum zweiten Mal gemeinsame Sache machen. Damit stünde fest, wer der Nachfolger von Álvaro Arbeloa wird.

Dass Álvaro Arbeloa über die laufende Saison hinaus auf dem Trainerstuhl von Real Madrid Platz nehmen wird, galt aufgrund der schwachen Saison schon länger als ausgeschlossen. Der Nachfolger scheint nun gefunden.

Der «Marca» zufolge ist zu 99,9 Prozent sicher, dass José Mourinho an die Concha Espina zurückkehren wird. Der Portugiese sei mittlerweile der letzte verbliebene Anwärter auf den vakanten Posten.

Nach den extremen Schwierigkeiten in der jüngeren Vergangenheit gilt Mourinho als einziger Trainer, der in der Lage ist, beim spanischen Rekordmeister die Ordnung wieder herzustellen. Die Umkleidekabine hatte sich zuletzt zu einem einzigen Pulverfass entwickelt.

Was die Anzeichen verdichtet: Mourinho hatte am Freitag öffentlich bestätigt, dass er ein von Benfica vorgelegtes Vertragsangebot abgelehnt habe.

Mourinho war bereits von 2010 bis 2013 bei Real als Trainer beschäftigt. Die Verantwortlichen um Florentino Pérez sind der Meinung, dass Mourinhos Arbeit entscheidend für die vier Champions-League-Titel in fünf Jahren zwischen 2014 und 2018 war.