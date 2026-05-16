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Rückkehr nach Leihe

Rekordmeister bemüht sich um Barça-Goalie ter Stegen

Autor: | Publiziert: 16 Mai, 2026 11:27
Rekordmeister bemüht sich um Barça-Goalie ter Stegen

Marc-André ter Stegen hat bei Barça keine Zukunft mehr und kann den Verein abermals verlassen. Ein Rekordmeister scheint den Goalie auf dem Schirm zu haben.

Marc-André ter Stegen wird in Kürze vertragskonform zum FC Barcelona zurückkehren. Zuvor war er an den Ligakonkurrenten Girona verliehen worden, absolvierte dort allerdings nur zwei Pflichtspiele. Ter Stegen musste sich aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung operieren lassen und fällt noch einige Zeit aus.

Bei Barça hat ter Stegen trotz seines noch bis 2028 gültigem Vertrag keine Zukunft mehr. Wie das Portal «Voetbal International» berichtet, möchte sich Ajax Amsterdam im Sommer mit einem erfahrenen Torhüter verstärken. Im Visier des niederländischen Rekordmeisters befindet sich daher unter anderem ter Stegen.

Ob bereits Gespräche mit etwaigen Protagonisten geführt worden sind, wird unterdessen nicht offensichtlich. Neben ter Stegen werden ausserdem sein Teamkollege Iñaki Peña sowie Leverkusens Mark Flekken mit einem potenziellen Ajax-Wechsel in Verbindung gebracht.

Ajax verpflichtete im Winter Maarten Paes, der Leihvertrag von Vitezslav Jaros geht wohl nicht in eine permanente Zusammenarbeit über. Mit Joeri Heerkens und Paul Reverson stünden dann nur noch zwei junge Goalies im Kader.

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