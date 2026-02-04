Marc-André ter Stegen muss erneut operiert werden

Marc-André ter Stegen hat es erneut übel erwischt, wie nun auch sein Verein FC Girona bestätigt.

Der 33-jährige Keeper wird sich am Freitag wegen seiner beim letzten Spiel erlittenen Oberschenkelverletzung operieren lassen. Wie lange ter Stegen im Anschluss ausfällt, hängt vom Verlauf des Eingriffs und der anschliessenden Reha ab. Zuletzt berichteten Medien von einer Zwangspause von drei bis vier Monaten.

Der WM-Zug könnte für den deutschen Torhüter jedenfalls bereits abgefahren zu sein.