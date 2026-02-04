SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Langer Ausfall

Marc-André ter Stegen muss erneut operiert werden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 15:51
Marc-André ter Stegen hat es erneut übel erwischt, wie nun auch sein Verein FC Girona bestätigt.

Der 33-jährige Keeper wird sich am Freitag wegen seiner beim letzten Spiel erlittenen Oberschenkelverletzung operieren lassen. Wie lange ter Stegen im Anschluss ausfällt, hängt vom Verlauf des Eingriffs und der anschliessenden Reha ab. Zuletzt berichteten Medien von einer Zwangspause von drei bis vier Monaten.

Der WM-Zug könnte für den deutschen Torhüter jedenfalls bereits abgefahren zu sein.

