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Konkurrenz aus Manchester

Real Madrid interessiert sich für England-Star

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 11:34
Real Madrid interessiert sich für England-Star

James Garner rückt nach seinem Debüt für die englische Nationalmannschaft zunehmend in den Fokus internationaler Topklubs. Besonders Real Madrid soll den Mittelfeldspieler des FC Everton inzwischen genauer ins Auge gefasst haben und seine Entwicklung intensiv verfolgen.

Der 25-Jährige gehört in dieser Saison zu den konstanten Leistungsträgern bei den Toffees. In 31 Premier-League-Partien steuerte Garner zwei Tore und sechs Vorlagen bei und unterstreicht damit seinen Wert im zentralen Mittelfeld. Seit seinem Wechsel von Manchester United im September 2022, der rund 10,4 Millionen Euro kostete, hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis Juni 2030.

Neben dem Interesse aus Spanien könnte auch ein ehemaliger Klub wieder eine Rolle spielen. Manchester United wird ebenfalls mit einer Rückholaktion in Verbindung gebracht und soll Berichten zufolge bereit sein, etwa 30 Millionen Euro zu bieten. Garniers Marktwert liegt aktuell bei rund 35 Millionen Euro – ein möglicher Transfer dürfte also kein Schnäppchen werden.

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