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Für die Vlahovic-Nachfolge

Ein Marseille-Stürmer ist im Sommer das Hauptziel von Juventus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 13:09
Ein Marseille-Stürmer ist im Sommer das Hauptziel von Juventus

Juventus wird wohl ohne Dusan Vlahovic in die nächste Saison gehen. Der Vertrag des serbischen Stürmers läuft aus. Als Nachfolger haben die Turiner Verantwortlichen Mason Greenwood zum Hauptziel auserkoren.

Der 24-jährige Engländer zeigt auch in dieser Saison bei Olympique Marseille ganz starke Leistungen und steht bei 25 Toren und 8 Assists in 38 Ernstkämpfen. Nach seinem Abgang bei Manchester United reüssierte er zunächst in Spanien bei Getafe. Seit Sommer 2024 stürmt Greenwood nun für OM – und dies äusserst erfolgreich.

Laut «Gazzetta dello Sport» figuriert er auf der Wunschliste der alten Dame ganz oben. Marseille muss 50 Prozent der Ablöse wegen einer Weiterverkaufsbeteiligung an ManUtd abdrücken. Als Ablöse stehen deshalb satte 50 Mio. Euro im Raum.

Trotz seiner sportlich vorzüglichen Leistungen hält sich das Interesse an Greenwood auf dem Transfermarkt aufgrund seiner Vergangenheit in Grenzen. Während seiner Zeit in Manchester wurden Vorwürfe von häuslicher Gewalt erhoben. Ein Strafverfahren wurde eingestellt, Greenwod war zwischenzeitlich aber während anderthalb Jahren vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Zumindest auf dem Platz hat er sich inzwischen wieder vollständig rehabilitiert.

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