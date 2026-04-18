Napoli will mit Schlüsselspieler verlängern

Napoli will mit einem seiner Schlüsselspieler verlängern. Im Rahmen dessen ist offenbar eine Gehaltsanpassung geplant.

Nachdem die Wechselgerüchte um Scott McTominay (29) vor einigen Wochen aus der Welt geschafft worden sind, konzentriert sich Napoli nun auf die Vertragsverlängerung mit seinem Starspieler.

Nach Informationen der «Gazzetta dello Sport» werden nach dieser Saison Gespräche mit McTominay geführt, das vorrangige Ziel bleibt das Festigen des 2. Platzes in der Serie A. Napoli will den 2028 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2030 verlängern.

Dabei soll McTominay eine Erhöhung seines Gehalts eingeräumt werden. Mit 16 direkten Torbeteiligungen spielt McTominay eine fantastische Saison. Napoli holte den Schotten vor zwei Jahren für etwas mehr als 30 Millionen Euro Ablöse.