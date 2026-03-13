Napoli räumt mit Wechselgerüchten um Scott McTominay auf

Der schottische Mittelfeldspieler Scott McTominay stand in jüngerer Vergangenheit immer wieder im Mittelpunkt Wechselgerüchten. Sein aktueller Arbeitgeber weiss davon allerdings nicht.

Wie Napolis Sportdirektor Giovanni Manna im Gespräch mit «Sport Mediaset» mitteilt, traf bei ihm bislang kein einziges konkretes Angebot für McTominay ein. Mit einer weiteren zumindest teilweise falschen Meldung räumt der Napoli-Verantwortliche ebenfalls auf. Dabei geht es um die mögliche Vertragsverlängerung mit dem 29-Jährigen. «Er hat noch zwei Jahre Vertrag und wir pflegen ein sehr ehrliches Verhältnis. Wir führen Gespräche, aber es ist kein akutes Thema. Wir sind uns bewusst, wie wichtig Scott für uns ist», so Manna. Mit einer baldigen Verlängerung ist demnach nicht zu rechnen.

Wichtig ist Manna auch zu erwähnen, dass McTominay seit dessen Ankunft im Sommer 2024 bislang nie den Wunsch geäussert habe, den Verein verlassen zu wollen.

Nach einer überragenden letzten Saison hat der schottische Nationalspieler rein skorertechnisch etwas nachgelassen. Nach wie vor ist er für Trainer Antonio Conte aber ein sehr wichtiger Spieler. Zuletzt fiel er wegen einer Sehnenentzündung indes aus.