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"Ich weiss nicht"

Kevin De Bruyne vermeidet Napoli-Bekenntnis

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 11:43
Kevin De Bruyne vermeidet Napoli-Bekenntnis

Kevin De Bruyne ist im vorigen Sommer zu Napoli gewechselt. Ob er dort auch seine Karriere beenden wird, ist in einem Interview nicht offensichtlich geworden.

Kevin De Bruyne will sich nicht darauf festlegen, dass er seine Karriere beim SSC Neapel beenden wird. «Ich weiss nicht, ich denke jetzt nicht darüber nach. Ich bin nicht so ein Mensch. Ich habe noch einen Vertrag und bin sehr glücklich in Neapel», sagt De Bruyne zur «Gazzetta dello Sport».

Und weiter: «Ich versuche, den Moment zu geniessen. Ich denke, ich kann noch ein paar Jahre spielen. Wenn mein Körper mir sagt, dann Schluss ist, höre ich auf. Aber im Moment fühle ich mich gut.»

De Bruyne spielt seit dieser Saison für Napoli und wurde im vorigen Sommer mit einem bis 2027 datierten Zweijahresvertrag ausgestattet. Beim Spielmacher ist nach aktuellem Stand also nicht unbedingt vonnöten, ob er sich über die Zukunft seiner Karriere im Klaren ist.

So langsam damit beschäftigen wird sich der belgische Nationalspieler allerdings schon, immerhin wird De Bruyne im Juni 35 Jahre alt. Noch sieht er allerdings kein Ende am Horizont aufkommen.

De Bruyne hat erst vor Kurzem sein Comeback gefeiert, nachdem er aufgrund einer Verletzung vier volle Monate ausfiel. Darum kommt er auch erst auf vier Tore und zwei Vorlagen in 14 Pflichtspielen (906 Minuten).

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