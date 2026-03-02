Kevin De Bruyne kehrt nach 128 Tagen zurück

Der belgische Spielmacher Kevin De Bruyne ist bei Napoli endlich zurück.

Nach 128 Tagen, also mehr als vier Monaten, ist der 34-jährige Offensivspieler am Montag in Neapel erstmals wieder zum Mannschaftstraining erschienen. Grund für den rund viermonatigen Ausfall war eine gravierende Oberschenkelverletzung. Davon hat sich De Bruyne nun erholt.

Der Spielgestalter schloss sich im vergangenen Sommer nach zehn Jahren bei Manchester City ablösefrei dem Serie A-Klub an. Offenbar besteht nun sogar die Chance, dass De Bruyne am kommenden Freitag im Ligaspiel gegen Torino bereits wieder zum Kader gehört.

Bis zu seiner Verletzung im vergangenen Oktober hat De Bruyne insgesamt elf Partien für Napoli bestritten.