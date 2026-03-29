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Nächstes Kapitel in Italien

Leon Goretzka weckt das Interesse in der Serie A

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 17:32
Leon Goretzka weckt das Interesse in der Serie A

Die SSC Neapel beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Leon Goretzka. Laut „Tuttomercato“ gilt der deutsche Nationalspieler als ernsthafte Option, um das Mittelfeld der Italiener im Hinblick auf die internationalen Wettbewerbe zu verstärken. Hintergrund ist, dass Goretzka seinen Vertrag beim FC Bayern München wohl nicht verlängern wird.

Sportlich würde der 29-Jährige perfekt ins Anforderungsprofil passen, doch ein Transfer gestaltet sich kompliziert. Der zentrale Knackpunkt ist sein aktuelles Gehalt: Rund 18 Millionen Euro brutto pro Jahr verdient Goretzka derzeit – eine Summe, die für Serie-A-Verhältnisse nur schwer darstellbar ist.

Damit ein Wechsel nach Italien realistisch wird, müsste der Mittelfeldspieler deutliche finanzielle Abstriche in Kauf nehmen. Ohne eine entsprechende Anpassung seiner Gehaltsvorstellungen dürfte ein Transfer kaum umsetzbar sein – und die Gespräche würden wohl nicht über ein loses Interesse hinausgehen.

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