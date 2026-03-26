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Erscheint nicht zum Training

Romelu Lukaku sorgt für grossen Ärger bei Napoli und wird gebüsst

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 17:57
Romelu Lukaku sorgt für grossen Ärger bei Napoli und wird gebüsst

Der belgische Torjäger Romelu Lukaku verärgert die Klubbosse seines Vereins Napoli und muss mit heftigen Konsequenzen rechnen.

Nachdem sich der 32-Jährige einmal mehr eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat, ist er in die belgische Heimat zurückgekehrt. Nun haben ihn die Napoli-Boss aufgefordert, zum Training und zur weiteren Behandlung zurückzukehren. Dieser Forderung kam Lukaku jedoch nicht nach. Stattdessen zieht er es vor, sich weiterhin in der Heimat fit zu machen. In Antwerpen lässt er sich in der gleichen Klinik behandeln, die bereits Landsmann und Napoli-Teamkollege Kevin De Bruyne nach dessen Verletzung besucht hat.

Napoli wollte die medizinische Betreuung seines Angestellten wieder in eigene Hände bringen, was vorerst nicht geglückt ist. Bei den Verantwortlichen hat man offenbar das Gefühl, dass für Lukaku einzig und allein die WM im Sommer im Fokus steht und der Daily Job bei Napoli für ihn nicht mehr prioritär ist.

«Sky Italia» berichtet, dass der Angreifer nun heftig gebüsst werden konnte. Schliesslich hat er sich über eine direkten Anweisung hinweggesetzt. Auch Trainer Antonio Conte soll massiv verärgert sein, weshalb Lukaku auch auf dem Platz Konsequenzen drohen.

Für Napoli bestritt Lukaku in dieser Saison wegen seiner Verletzungsprobleme erst sieben Partien.

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