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Ausfall droht

Schottischer Star Scott McTominay hat Magen-Darm-Probleme

Autor: | Publiziert: 12 Juni, 2026 13:58
Schottischer Star Scott McTominay hat Magen-Darm-Probleme

Mittelfeldspieler Scott McTominay ist im schottischen WM-Team die zentrale Figur. Ausgerechnet der Napoli-Profi droht nun aber zum Auftakt auszufallen.

Der 29-Jährige kränkelt wenige Tage vor dem WM-Start mit seinem Land. Wegen Magen-Darm-Problemen konnte er am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren und wurde vorsichtshalber auch von dieser getrennt.

Schottland startet in der Nacht auf Sonntag (MEZ) gegen Haiti in Boston ins Turnier. Ob McTominay dann auflaufen kann oder noch geschont wird, ist derzeit offen. Die Partie ist sowohl für Schottland als auch Haiti bereits wegweisend. Beide benötigen im Grunde einen Sieg. Die weiteren Gegner heissen Brasilien und Marokko.

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