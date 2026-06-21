Ducksch offen für Deutschland-Rückkehr

Eine Rückkehr von Marvin Ducksch nach Deutschland wird immer konkreter diskutiert. Der Stürmer von Birmingham City bestätigte zuletzt selbst, dass er mit mehreren Vereinen in Kontakt steht. Darunter sollen sich auch Klubs aus der Bundesliga befinden.

Auf die Möglichkeit einer Rückkehr nach Deutschland angesprochen, zeigte sich Ducksch offen. Entscheidend sei für ihn das Gesamtpaket. Wenn ihn das sportliche Konzept überzeuge, könne er sich sowohl eine Rückkehr in die Bundesliga als auch generell nach Deutschland gut vorstellen. Zu den Interessenten soll auch Hertha BSC gehören.

Die Berliner beobachten die Situation offenbar aufmerksam und sollen bereit sein, sich mit einem Transfer auseinanderzusetzen. Besonders interessant: Laut den Berichten besitzt Ducksch eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund einer Million Euro. Für einen Stürmer mit seiner Erfahrung wäre das auf dem aktuellen Markt eine vergleichsweise überschaubare Ablöse.

Für Hertha könnte der Angreifer deshalb eine attraktive Option darstellen. Die Berliner suchen nach Führungsfiguren und Spielern mit Bundesliga-Erfahrung, die beim angestrebten Aufstieg helfen können. Duckschs Zeit in England verlief dagegen nicht immer reibungslos. Neben sportlichen Themen sorgten dort zuletzt auch einige Nebengeräusche ausserhalb des Platzes für Schlagzeilen.