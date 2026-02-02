Der kroatische Stürmer Josip Brekalo ist zurück in Deutschland

Der kroatische Angreifer Josip Brekalo kehrt drei Jahre nach seinem Abschied vom VfL Wolfsburg nach Deutschland zurück und heuert bei Traditionsklub Hertha BSC Berlin an.

Der 27-Jährige unterzeichnet beim ambitionierten Zweitligisten einen Vertrag bis im kommenden Sommer. Brekalo verlässt den spanischen Verein Real Oviedo somit nach weniger als einem halben Jahr bereits wieder. Zwischen 2016 und 2023 stand er für den VfB Stuttgart und den VfL Wolfsburg unter Vertrag.

«Josip hat in Deutschland bereits auf höchstem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er steht für Kreativität und Torgefahr. Wir sind sehr glücklich, dass er unsere Möglichkeiten in der Offensive noch einmal vergrössert“, erklärt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber.

Der Kroate erhält die Rückennummer 7. Zu seinem Wechsel sagt Brekalo: «Ich wollte unbedingt herkommen, weil ich weiss, was das hier für ein grosser Verein ist – welche Vergangenheit, aber auch welche Zukunft er hat. Nun möchte ich mich so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren und dann sofort helfen.»