Josip Brekalo vor Rückkehr nach Deutschland

Josip Brekalo steht kurz vor einem Engagement bei einem Berliner Zweitligisten. Wie berichtet wird, haben sich die Verantwortlichen bereits mit Real Oviedo grundsätzlich verständigt, offene Punkte sollen nun zeitnah geklärt werden.

Im Raum steht ein Leihgeschäft mit Kaufoption für den Flügelspieler, der beim Berliner Klub eine wichtige Rolle im Aufstiegsrennen übernehmen soll. Der Kroate, der bei Oviedo noch bis 2027 unter Vertrag steht, hält sich bereits in Berlin auf, um die letzten Gespräche zu führen.

Da das Transferfenster in Kürze schliesst, rechnen alle Beteiligten mit einer schnellen Entscheidung. Berlin gilt aktuell als klarer Favorit auf den Zuschlag. Unabhängig davon versucht die Alte Dame im Aufstiegsrennen der 2. Liga nicht den Anschluss zu verlieren. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt schon sieben Punkte.