Hertha-Talent spielt sich auf das Radar von Real Madrid

Real Madrid beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Kennet Eichhorn. Der 16-jährige Mittelfeldspieler von Hertha BSC steht jedoch bei mehreren europäischen Topklubs auf dem Zettel.

Neben den Königlichen beobachten auch der FC Barcelona, Borussia Dortmund und RB Leipzig die Entwicklung des Talents, das Interesse des FC Bayern soll besonders konkret sein. Eichhorn ist beim Zweitligisten Hertha BSC noch bis 2029 gebunden. In seinem Vertrag soll eine Ausstiegsklausel verankert sein, die Berichten zufolge zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegt.

Trotz seines jungen Alters gehört Kennet Eichhorn schon zum Stammpersonal von Hertha BSC und absolvierte in der laufenden Zweitligasaison bereits 11 Pflichtspiele. Der defensive Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend und könnte nun in einer der kommenden Transferperioden für eine Millionen-Ablöse sorgen.