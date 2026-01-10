SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Riesen Potenzial

Hertha-Talent spielt sich auf das Radar von Real Madrid

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 09:38
Hertha-Talent spielt sich auf das Radar von Real Madrid

Real Madrid beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Kennet Eichhorn. Der 16-jährige Mittelfeldspieler von Hertha BSC steht jedoch bei mehreren europäischen Topklubs auf dem Zettel.

Neben den Königlichen beobachten auch der FC Barcelona, Borussia Dortmund und RB Leipzig die Entwicklung des Talents, das Interesse des FC Bayern soll besonders konkret sein. Eichhorn ist beim Zweitligisten Hertha BSC noch bis 2029 gebunden. In seinem Vertrag soll eine Ausstiegsklausel verankert sein, die Berichten zufolge zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegt.

Trotz seines jungen Alters gehört Kennet Eichhorn schon zum Stammpersonal von Hertha BSC und absolvierte in der laufenden Zweitligasaison bereits 11 Pflichtspiele. Der defensive Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend und könnte nun in einer der kommenden Transferperioden für eine Millionen-Ablöse sorgen.

Mehr Dazu
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Jacobo Ramón

Real Madrid findet für nur 8 Millionen einen Alaba-Nachfolger
Mehr entdecken
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi

11.01.2026 - 15:10
Genesung besser als erwartet

Von verletztem Spieler: Ausgezeichnete Nachricht für Real Madrid

11.01.2026 - 11:23
Priorität Real Madrid

Vinicius Junior hat keine Lust auf Chelsea-Wechsel

11.01.2026 - 09:32
Aufatmen beim LFC

Liverpool kann Leistungsträger wohl langfristig halten

10.01.2026 - 17:57
Keine Strafe

Vincent Kompany erklärt die Reaktion von Youngster Karl

10.01.2026 - 16:02
Riesen Potenzial

Hertha-Talent spielt sich auf das Radar von Real Madrid

10.01.2026 - 09:38
Am Sonntagabend

Für Mbappé gibt es Hoffnung auf Teilnahme an Final-Clasico

9.01.2026 - 12:33
Primitiv

Das sagt Diego Simeone bei seiner Vinicius-Provokation

9.01.2026 - 09:22
Jacobo Ramón

Real Madrid findet für nur 8 Millionen einen Alaba-Nachfolger

8.01.2026 - 13:53
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab

6.01.2026 - 11:35