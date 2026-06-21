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Wechsel so gut wie sicher

PSG und Liverpool liefern sich offenbar Duell um Yan Diomande

Autor: | Publiziert: 21 Juni, 2026 11:26
PSG und Liverpool liefern sich offenbar Duell um Yan Diomande

Yan Diomande bleibt eines der heissesten Transfer-Themen des Sommers. Nach aktuellen Berichten zählt Paris Saint-Germain weiterhin zu den Interessenten am Offensivspieler von RB Leipzig. Ein konkretes Angebot der Franzosen soll bislang allerdings noch nicht vorliegen.

PSG beobachtet die Situation offenbar genau, möchte aber zunächst Klarheit über den eigenen Kader schaffen. Besonders die Zukunft von Lee Kang-in könnte dabei eine Rolle spielen. Sollte der Südkoreaner tatsächlich zu Atlético Madrid wechseln, würde in Paris Platz für einen weiteren Offensivspieler entstehen.

Deutlich konkreter wirkt aktuell die Situation bei Liverpool. Mehreren Berichten zufolge haben die Reds bereits ein offizielles Angebot über 100 Millionen Euro für Diomande abgegeben. Liverpool möchte sich damit offenbar einen Vorteil im Rennen um den ivorischen Nationalspieler verschaffen.

Zusätzlich gibt es laut «kicker» noch rechtliche Fragen rund um die Spielerseite. In Frankreich gelten strenge Vorschriften bezüglich Verhandlungen mit Vermittlern und Beratern, was einen möglichen Wechsel zu PSG komplizierter machen könnte. Aus Leipziger Sicht bleibt die Ausgangslage komfortabel. Diomande besitzt einen langfristigen Vertrag und zählt zu den wertvollsten Spielern des Vereins. Entsprechend hoch sind die finanziellen Erwartungen der Sachsen.

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