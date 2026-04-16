ManUtd-Goalie Altay Bayindir ist sich mit türkischem Klub einig

Den türkischen Goalie Altay Bayindir zieht es nach drei Jahren bei Manchester United wieder zurück in die Heimat.

Der 28-Jährige hat mit Besiktas bereits eine Einigung über einen Wechsel gefunden, wie «Fanatik» berichtet. Bayindir hat das Duell um den Nummer 1-Posten bei ManUtd gegen Senne Lammens verloren. Wohl auch deshalb möchte er wieder zu einem Klub wechseln, wo er gesetzt ist. Bei Besiktas wäre dies von Anfang an der Fall.

Dem Bericht zufolge laufen auch schon positive Verhandlungen bezüglich Ablöse: Noch läuft der Vertrag des Keepers in Manchester bis 2027. Bei einem Abgang müssen die Red Devils im Sommer auf jeden Fall nachlegen. Derzeit ist der 40-jährige Tom Heaton dritter Goalie.

Bayindir lief bislang auch in elf Spielen für die türkische Nationalmannschaft auf. An der WM im Sommer wird er dabei sein, allerdings nur als Backup von Galatasaray-Keeper Ugurcan Cakir (30).