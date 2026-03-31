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Aus dem Team geflogen

Napoli vollzieht drastische Sanktion gegen Romelu Lukaku

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 13:43
Napoli vollzieht drastische Sanktion gegen Romelu Lukaku

Da Torjäger Romelu Lukaku weiterhin in Belgien weilt und sich trotz Anweisung von Napoli weigert, auf dem Trainingsgelände des Serie A-Klubs aufzukreuzen, ergreift der Verein nun drastische Massnahmen.

Der 32-jährige Belgier wird laut «Sky Italia» vorläufig aus der Mannschaft ausgeschlossen. Er darf somit aktuell nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen – selbst wenn er wieder fit wäre. Lukaku hätte sich eigentlich bereits in der vergangenen Woche wieder in Neapel einfinden sollen. Er weilt aber immer noch in Belgien, da er glaubt, dort die bessere Reha zu kriegen als vom medizinischen Staff des Serie A-Klubs, mit dem er unzufrieden ist.

Die Fronten sind zurzeit richtig verhärtet. Lukaku hat sich am Montag erstmals seit dem Streit öffentlich geäussert. «Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als für mein Team zu spielen und zu gewinnen. Aber im Moment muss ich sicherstellen, dass ich klinisch zu 100 % fit bin. Das war ich in letzter Zeit nicht, und das hat mental seinen Tribut gefordert», schrieb er in den sozialen Medien.

Napoli empfängt am kommenden Montag in der Meisterschaft Milan. Lukaku wird ganz sicher nicht auf dem Platz stehen. Wie es mit dem Stürmer weitergeht, ist aktuell unklar.

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