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Neue Herausforderung?

Pep Guardiola soll die Squadra Azzurra retten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 April, 2026 21:31
Pep Guardiola soll die Squadra Azzurra retten

Die Gerüchte um einen Abschied von Pep Guardiola bei Manchester City nach dieser Saison reissen nicht ab. Jetzt gibt es Spekulationen um einen sofortigen Jobwechsel des Spaniers: Dieser soll die Squadra Azzurra nach dem WM-Playoff-Debakel zum Erfolg führen.

Der italienische Verband wird nach der Bestimmung des Präsidenten am 22. Juni direkt einen neuen Nationaltrainer suchen und unter Vertrag nehmen. Gennaro Gattuso ist nach der verpatzten WM-Quali zurückgetreten. Laut «Gazzetta dello Sport» beschäftigen sich die Verbandsverantwortlichen, die noch da sind, auch mit der Personalie Guardiola.

Vorerst ist der 55-jährige Spanier lediglich eine Option, da gar nicht klar ist, ob er City überhaupt verlässt. Sollte dies der Fall sein, würde das Gespräch mit ihm gesucht.

Im Fokus stehen aber auch andere Anwärter: Darunter zwei Trainer, die die Nationalmannschaft bereits betreuten: Antonio Conte ((2014 bis 2016), der zurzeit als Napoli-Coach beschäftigt ist und Roberto Mancini (2018 bis 2023), der aktuell als Coach das katarischen Vereins Al-Sadd beschäftigt ist.

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