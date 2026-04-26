Lukaku vor Abschied aus Neapel

Bei SSC Neapel deutet vieles auf ein baldiges Ende der Zusammenarbeit mit Romelu Lukaku hin. Laut «Fanatik» ist der Klub bereit, den Stürmer für rund zehn Millionen Euro ziehen zu lassen – ein deutlich geringerer Betrag als noch bei seiner Verpflichtung.

Im Hintergrund sollen bereits Spannungen zwischen Spieler und Verein eine Rolle gespielt haben. So kam es zu Differenzen, nachdem Lukaku einer Aufforderung zur Rückkehr nicht nachkam und in der Folge aus dem Kader gestrichen wurde. Inzwischen wurde eine interne Lösung gefunden: Der Angreifer trainiert vorerst individuell in Antwerpen und akzeptiert dafür auch finanzielle Einbussen.

Mit Beşiktaş Istanbul steht bereits ein Interessent bereit. Der Istanbuler Klub prüft die Verpflichtung intensiv und hat sich aufgrund von Lukakus Verletzungshistorie medizinische Unterlagen vorlegen lassen. Sollte es dabei keine Bedenken geben, könnte zeitnah ein erstes Angebot folgen. Klar ist jedoch auch: Um einen Wechsel zu realisieren, müsste der 32-Jährige voraussichtlich deutliche Abstriche bei seinem aktuellen Gehalt machen.