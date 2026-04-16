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Einstieg perfekt

Lionel Messi hat soeben einen spanischen Fünftligisten gekauft

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 April, 2026 17:35
Lionel Messi hat soeben einen spanischen Fünftligisten gekauft

Lionel Messi macht es Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo und weiteren aktiven Profis gleich und steigt als Besitzer eines Fussballklubs ein: Der spanische Drittligist UE Cornellà gehört ab sofort dem argentinischen Superstar.

Der Kauf ist fix und wurde nun final abgewickelt, wie der Verein auf seiner Webseite bestätigt. Messi hat sich gleich 100 Prozent der Anteile am katalanischen Klub gesichert. Dies ist ein weiteres eindeutiges Zeichen dafür, dass er sein Leben spätestens nach der Aktivkarriere wieder nach Barcelona bzw. in die unmittelbare Umgebung der Millionenmetropole verlagern wird.

Dies hat der 38-Jährige auch schon öffentlich angekündigt. Aktuell ist er noch für Inter Miami in der MLS aktiv. In der vergangenen Saison gewann er die Meisterschaft. Sein aktueller Vertrag läuft bis Ende 2028. Im Sommer wird Messi versuchen mit Argentinien den WM-Titel zu verteidigen.

Für Cornellà waren in der Vergangenheit unter anderem der amtierende Arsenal-Goalie David Raya oder Messis langjähriger Teamkollege Jordi Alba aktiv.

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