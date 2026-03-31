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Langfristiger Vertrag

Roberto De Zerbi sagt Ja zu Tottenham und kassiert so richtig ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 16:55
Roberto De Zerbi sagt Ja zu Tottenham und kassiert so richtig ab

Tottenham kriegt seinen Wunschtrainer: Roberto De Zerbi stimmt dem Engagement als Trainer der Londoner zu und lässt sich fortan fürstlich entlohnen.

Der 46-jährige Italiener unterschreibt bei den Spurs laut Fabrizio Romano einen langfristigen Vertrag bis 2031. Berichten zufolge wird er rund 12 Mio. Pfund pro Jahr kassieren und somit sofort zu einem der bestverdienenden Trainern der Premier League aufsteigen. De Zerbi lässt sich auch noch einen Bonus einbauen, der ihm einen weiteren dicken Betrag zusichert, wenn er mit der abstiegsgefährdeten Mannschaft in dieser Saison den Klassenerhalt schafft.

Tottenham liegt auf Rang 17 und damit nur einen Rang und einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz. De Zerbi ist nach Thomas Frank und Igor Tudor bereits der dritte Coach des Traditionsklubs in dieser Saison. Ursprünglich wollte der Italiener frühestens im Sommer anfangen, nachdem er bei Olympique Marseille erst vor etwas mehr als einem Monat gehen musste. Letztlich haben ihn die Klubbosse der Spurs davon überzeugt, den Trainerjob sofort anzutreten. Das viele Geld war sicherlich auch ein überzeugendes Argument.

Tottenham hat in diesem Kalenderjahr in der Liga noch kein einziges Mal gewonnen. Aus 13 Partien resultierten lediglich mickrige fünf Pünktchen. Eine Trendwende ist notwendig, um den Niedergang in die zweitklassige Championship zu verhindern.

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