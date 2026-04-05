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Luka Vušković vor Rückkehr zu Tottenham

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 5 April, 2026 11:31
Luka Vušković vor Rückkehr zu Tottenham

Luka Vušković wird nach aktuellem Stand im Sommer zu Tottenham Hotspur zurückkehren. Der junge Verteidiger bestätigte selbst, dass er weiterhin an den Klub gebunden ist und dort einen Vertrag bis 2030 besitzt. Wie es danach weitergeht, ist jedoch unklar.

Laut „Index.hr“ gilt es als eher unwahrscheinlich, dass der Kroate langfristig in London bleibt. Trotz seiner starken Entwicklung während der Leihe beim Hamburger SV scheint seine Perspektive bei den Spurs weiterhin offen zu sein. Der HSV hatte zuletzt auf eine Verlängerung der Leihe gehofft, auch mit Blick auf die Rückkehr seines Bruders Mario Vušković nach abgesessener Sperre.

Doch diese Option verliert zunehmend an Wahrscheinlichkeit. Zudem soll Luka Vušković bereits im vergangenen Jahr unzufrieden gewesen sein, weil ihm der direkte Sprung in die erste Mannschaft von Tottenham verwehrt blieb. Nach einer überzeugenden Saison wird ihm nun sogar zugetraut, das aktuelle Niveau der Spurs bereits übertroffen zu haben – was seine Zukunft umso spannender macht.

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